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Десять раз сыграл на ноль. Наполи нацелен на Милинковича-Савича
Также продлевают контракт со своим текущим голкипером
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкіпер "Торіно" Ваня Мілінкович-Савич очолив список воротарів, які відбили найбільшу кількість пенальті.
Додамо, що в 33 матчах поточного сезону в усіх турнірах серб зіграв на нуль 10 разів і відбив 4 пенальті.
Після таких результатів Антоніо Конте зацікавився воротарем і захотів побачити його наступного сезону у футболці "Наполі".
Нагадаємо, що контракт Вані Мілінковича-Савіча із "Торіно" закінчується влітку 2026 року.
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Источник:gianlucadimarzio
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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