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Десять раз сыграл на ноль. Наполи нацелен на Милинковича-Савича

Италия

Также продлевают контракт со своим текущим голкипером

Десять раз сыграл на ноль. Наполи нацелен на Милинковича-Савича

Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкіпер "Торіно" Ваня Мілінкович-Савич очолив список воротарів, які відбили найбільшу кількість пенальті.

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Додамо, що в 33 матчах поточного сезону в усіх турнірах серб зіграв на нуль 10 разів і відбив 4 пенальті.

Після таких результатів Антоніо Конте зацікавився воротарем і захотів побачити його наступного сезону у футболці "Наполі".

Нагадаємо, що контракт Вані Мілінковича-Савіча із "Торіно" закінчується влітку 2026 року.

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Источник:
gianlucadimarzio
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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