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Известно, сколько придется заплатить Ювентусу в случае увольнения Мотты

Италия

Хотите увольнения, то готовьте деньги

Известно, сколько придется заплатить Ювентусу в случае увольнения Мотты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Руководство "Ювентуса" приняло решение, что уволит главного тренера Тьяго Мотту после его матча с "Дженоа".

Как отмечает La Gazzetta Dello Sport, новым тренером "старой сеньоры" может стать Роберто Манчини или же Игор Тудор.

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Однако, из-за увольнения 42-летнего специалиста финансовая часть "Ювентуса" может пострадать из-за того, что в договоре указано, в случае расторжения контракта, итальянскому клубу нужно будет выплатить все зарплаты тренеру и его штабу, а это около 20 миллионов евро.

Напомним, сейчас "Ювентус" занимает 5 место в Серии А.

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Ювентус (Турин) Тьяго Мотта
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Источник:
GiovaAlbanese
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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