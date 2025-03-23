Известно, сколько придется заплатить Ювентусу в случае увольнения Мотты

Руководство "Ювентуса" приняло решение, что уволит главного тренера Тьяго Мотту после его матча с "Дженоа".

Как отмечает La Gazzetta Dello Sport, новым тренером "старой сеньоры" может стать Роберто Манчини или же Игор Тудор.

Читайте также Легендарный полузащитник Ювентуса высказался относительно проблем Тьяго Мотты

Однако, из-за увольнения 42-летнего специалиста финансовая часть "Ювентуса" может пострадать из-за того, что в договоре указано, в случае расторжения контракта, итальянскому клубу нужно будет выплатить все зарплаты тренеру и его штабу, а это около 20 миллионов евро.

Напомним, сейчас "Ювентус" занимает 5 место в Серии А.