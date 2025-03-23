Сержиу Консейсау о выборе Милана: У меня есть мечта и цель выиграть Лигу чемпионов

Тренер "Милана" Сержиу Консейсау рассказал, почему решил возглавить "Милан".

По его словам, это исторический клуб, который поможет приблизиться к его главной цели – победе в Лиге Чемпионов.

При этом португальский тренер знал, что столкнётся с трудностями.

"Я хотел перейти в одну из сильнейших лиг мира. У меня есть мечта и цель выиграть Лигу чемпионов, и именно поэтому я сказал "да" "Милану". Я знал, с какими трудностями мне придется столкнуться, учитывая, что я не выбирал команду, но обязан побеждать. Однако это исторический клуб, который может дать мне возможность приблизиться к одной из целей моей карьеры после стольких побед в Португалии", - заявил Консейсау.

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Сержиу Консейсау возглавил "Милан" в конце декабря 2024 года и выиграл Суперкубок Италии в январе 2025 года.