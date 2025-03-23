Неожиданно. Ювентус решил будущее главного тренера

Туринский "Ювентус" решил будущее главного тренера.

По словам инсайдера Николо Скиры, Игор Тудор в понедельник станет новым главным тренером итальянской команды. Ожидается подписание и первая тренировка. Сделка подтверждена.

Контракт до конца сезона с возможностью продления до 2026 года, если "старая синьора" выйдет в Лигу Чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Ранее была информация, что будущее Тьяго Мотты зависело от результата матча против "Дженоа".

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Сейчас "Ювентус" в турнирной таблице Серии А занимает пятое место с 52-мя набранными баллами.