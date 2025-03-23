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Неожиданно. Ювентус решил будущее главного тренера
Быстро решили
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Туринский "Ювентус" решил будущее главного тренера.
По словам инсайдера Николо Скиры, Игор Тудор в понедельник станет новым главным тренером итальянской команды. Ожидается подписание и первая тренировка. Сделка подтверждена.
Контракт до конца сезона с возможностью продления до 2026 года, если "старая синьора" выйдет в Лигу Чемпионов по итогам нынешнего сезона.
Ранее была информация, что будущее Тьяго Мотты зависело от результата матча против "Дженоа".
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Сейчас "Ювентус" в турнирной таблице Серии А занимает пятое место с 52-мя набранными баллами.
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