"Ювентус" официально представил нового тренера.

Итальянский клуб объявил Игора Тудора новым главным тренером. 24 марта он проведёт первую тренировку с командой.

Команда попрощалась с Тьяго Моттой.

"Клуб хотел бы поблагодарить Тьяго Мотту и весь его персонал за профессионализм и за работу, которую они проделали в последние месяцы с энтузиазмом и самоотдачей. Клуб желает им удачи в будущем", - написал "Ювентус".

Контракт с Тудором рассчитан до конца сезона с возможностью продления в случае попадания команды в Лигу Чемпионов 2025/26.

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Последним местом работы хорватского тренера был итальянский "Лацио", в котором он работал с марта – июнь 2024 года.