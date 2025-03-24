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Мотта обратился к болельщикам Ювентуса после увольнения

Италия

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Мотта обратился к болельщикам Ювентуса после увольнения

Фото - Сайт Ювентуса - www.juventus.com

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Тьяго Мотта обратился к болельщикам туринского "Ювентуса" после того, как он был уволен с поста главного тренера команды.

"Во время работы в клубе я переживал напряженные моменты, постоянно сталкиваясь с вызовами, к которым я был готов и подходил с максимальной решимостью и желанием совершенствоваться каждый день.

Я благодарен владельцам "Ювентуса" за то, что они дали мне возможность быть частью этого великого клуба. Также хочу поблагодарить персонал и футболистов за ежедневную поддержку и их упорный труд и преданность с первого же дня работы вместе.

Я желаю "Ювентусу" и его болельщикам всего наилучшего в будущем".

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Добавим, что до конца этого сезона главным тренером "Ювентуса" будет Игор Тудор. Контракт с 46-летним хорватским специалистом может быть продлен, если "бьянконери" под его руководством попадет в Лигу чемпионов на сезон 2025/26.

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Источник:
Juventus FC
Опубликовал: Андрей Журба
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