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Мотта обратился к болельщикам Ювентуса после увольнения
Итальянец дал комментарий
Фото - Сайт Ювентуса - www.juventus.com
Тьяго Мотта обратился к болельщикам туринского "Ювентуса" после того, как он был уволен с поста главного тренера команды.
"Во время работы в клубе я переживал напряженные моменты, постоянно сталкиваясь с вызовами, к которым я был готов и подходил с максимальной решимостью и желанием совершенствоваться каждый день.
Я благодарен владельцам "Ювентуса" за то, что они дали мне возможность быть частью этого великого клуба. Также хочу поблагодарить персонал и футболистов за ежедневную поддержку и их упорный труд и преданность с первого же дня работы вместе.
Я желаю "Ювентусу" и его болельщикам всего наилучшего в будущем".
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Добавим, что до конца этого сезона главным тренером "Ювентуса" будет Игор Тудор. Контракт с 46-летним хорватским специалистом может быть продлен, если "бьянконери" под его руководством попадет в Лигу чемпионов на сезон 2025/26.
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