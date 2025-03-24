Мотта обратился к болельщикам Ювентуса после увольнения

Тьяго Мотта обратился к болельщикам туринского "Ювентуса" после того, как он был уволен с поста главного тренера команды.

"Во время работы в клубе я переживал напряженные моменты, постоянно сталкиваясь с вызовами, к которым я был готов и подходил с максимальной решимостью и желанием совершенствоваться каждый день.

Я благодарен владельцам "Ювентуса" за то, что они дали мне возможность быть частью этого великого клуба. Также хочу поблагодарить персонал и футболистов за ежедневную поддержку и их упорный труд и преданность с первого же дня работы вместе.

Я желаю "Ювентусу" и его болельщикам всего наилучшего в будущем".