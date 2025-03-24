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Борнмут может перехватить трансферную цель Атлетико
Андони Ираола попросил клуб подписать нападающего
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Имя Христоса Цолиса начало активно появляться в трансферных новостях после его великолепного сезона в "Брюгге". Среди претендентов - "Атлетико Мадрид", который ищет усиление в атаке, а также "Борнмут" под руководством Андони Ираолы, который внимательно следит за прогрессом игрока и намерен пригласить его в АПЛ.
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Греческий футболист значительно вырос за последний год. И в Испании, и в Англии видят в Цолисе идеального игрока для создания опасности в атаке и обострения игры. Для "Атлетико" этот трансфер выглядит логичным, поскольку клуб продолжает искать молодых футболистов с перспективой, которые способны влиять на игру в долгосрочной перспективе. В то же время Ираола, который известен своей способностью развивать таланты, считает, что переход в "Борнмут" может стать идеальным вариантом для дальнейшего прогресса грека.
"Брюгге" осознает высокий интерес к своему игроку и не планирует отпускать его без убедительного предложения.
Добавим, что в этом сезоне на счету грека 13 голов и 10 ассистов в 45 матчах за "Брюгге" во всех турнирах.
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