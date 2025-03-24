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Индзаги получил награду лучшему тренеру Серии А в прошлом сезоне по версии коллег

Италия

Наставник действующих чемпионов получил "Золотую скамью"

Индзаги получил награду лучшему тренеру Серии А в прошлом сезоне по версии коллег

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги получил награду лучшему тренеру Серии А в прошлом сезоне по версии коллег, опередив тренеров "Милана", "Ювентуса" и "Аталанты".

Сообщается, что в голосовании среди менеджеров команд чемпионата Италии за сезон 2023/24 "Золотую скамью" получил наставник "нерадзурри", набрав 26 баллов. Вторым стал Джан Пьеро Гасперини с 14 баллами, третий — Винченцо Итальяно с 4 очками в опросе. Это первая подобная награда для Индзаги в его тренерской карьере.

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В прошлом сезоне "Интер" выиграл чемпионат Италии, набрав 94 очка и опередив ближайших преследователей на 19 баллов. Команда Симоне Индзаги одержала 29 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела лишь два поражения.

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Серия А Интер (Милан) Симоне Индзаги
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Андрей Журба
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