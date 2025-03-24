Раскрыты детали контракта Игоря Тудора с Ювентусом

Раскрыты детали контракта нового главного тренера туринского "Ювентуса" Игоря Тудора с клубом.

Как сообщает журналист Николо Скира, 46-летний хорватский специалист будет тренировать "бьянконери" до конца сезона, а также будет руководить командой на Клубном чемпионате мира этим летом, который состоится в США в период с 14-го июня по 13-е июля. Ранее сообщалось о том, что руководство "старой синьоры" может продолжить сотрудничество с Игорем Тудором на следующий сезон, если "Ювентус" сможет попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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Также отмечается, что Игорь Тудор заработает за это время около 500 тысяч евро, не учитывая сумму бонусов.

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На данный момент "Ювентус" занимает пятое место в турнирной таблице Серии А с 52 очками после 29 туров.