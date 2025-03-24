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Раскрыты детали контракта Игоря Тудора с Ювентусом
Интересные подробности
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Раскрыты детали контракта нового главного тренера туринского "Ювентуса" Игоря Тудора с клубом.
Как сообщает журналист Николо Скира, 46-летний хорватский специалист будет тренировать "бьянконери" до конца сезона, а также будет руководить командой на Клубном чемпионате мира этим летом, который состоится в США в период с 14-го июня по 13-е июля. Ранее сообщалось о том, что руководство "старой синьоры" может продолжить сотрудничество с Игорем Тудором на следующий сезон, если "Ювентус" сможет попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.
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Также отмечается, что Игорь Тудор заработает за это время около 500 тысяч евро, не учитывая сумму бонусов.
На данный момент "Ювентус" занимает пятое место в турнирной таблице Серии А с 52 очками после 29 туров.
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