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Тренер Аталанты прокомментировал слухи о возможном переходе в Рому
Интерес Ромы? У них есть Раньери, отличный тренер (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал слухи о возможном переходе в "Рому". По словам специалиста, интерес римского клуба является поводом для гордости, однако он сосредоточен на работе в своей команде.
"Интерес "Ромы"? У них есть Раньери, замечательный тренер. "Рома" - прекрасный клуб с невероятными болельщиками. Интерес такого клуба - повод для гордости, но трудно предсказать, что произойдет в будущем.
Я живу настоящим. Настоящее - это этот розыгрыш чемпионата и те 9 игр, которые остались до его завершения. В футболе нечасто случаются такие длинные примеры сотрудничества, как между мной и "Аталантой", - сказал специалист.
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