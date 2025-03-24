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Милан заинтересован в трансфере вингера Манчестер Сити
Грилиш летом может сменить команду
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш может сменить клуб уже этим летом. Итальянский гранд "Милан" проявил серьезный интерес в услугах футболиста.
По информации Mirror, "россонери" готовы предложить "Манчестер Сити" 40 миллионов евро за трансфер Грилиша. Также рассматривается вариант с арендой игрока. "Горожане" не против продажи Джека, поскольку главный тренер команды Пеп Гвардиола больше не рассчитывает на англичанина.
Напомним, что Грилиш перешел в "Манчестер Сити" летом 2021 года из "Астон Виллы" за 117,5 млн евро.
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