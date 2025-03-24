Милан заинтересован в трансфере вингера Манчестер Сити

Левый вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш может сменить клуб уже этим летом. Итальянский гранд "Милан" проявил серьезный интерес в услугах футболиста.

По информации Mirror, "россонери" готовы предложить "Манчестер Сити" 40 миллионов евро за трансфер Грилиша. Также рассматривается вариант с арендой игрока. "Горожане" не против продажи Джека, поскольку главный тренер команды Пеп Гвардиола больше не рассчитывает на англичанина.

Напомним, что Грилиш перешел в "Манчестер Сити" летом 2021 года из "Астон Виллы" за 117,5 млн евро.