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Милан заинтересован в трансфере вингера Манчестер Сити

Италия

Грилиш летом может сменить команду

Милан заинтересован в трансфере вингера Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш может сменить клуб уже этим летом. Итальянский гранд "Милан" проявил серьезный интерес в услугах футболиста.

По информации Mirror, "россонери" готовы предложить "Манчестер Сити" 40 миллионов евро за трансфер Грилиша. Также рассматривается вариант с арендой игрока. "Горожане" не против продажи Джека, поскольку главный тренер команды Пеп Гвардиола больше не рассчитывает на англичанина.

Напомним, что Грилиш перешел в "Манчестер Сити" летом 2021 года из "Астон Виллы" за 117,5 млн евро.

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Манчестер Сити Милан Джек Грилиш
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Екатерина Власова
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