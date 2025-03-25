Названы 5 главных целей для Тудора в Ювентусе

Игор Тудор недавно сменил на посту главного тренера "Ювентуса" Тьяго Мотту. Теперь у хорватского специалиста до конца сезона есть несколько важных задач, которые ему необходимо выполнить, чтобы остаться в команде.

Пять основных приоритетов для Тудора в "Ювентусе":

1. Восстановить гармонию в первой команде;

2. Определить роли игроков на поле и вне его;

3. Вернуть ключевых футболистов в основу;

4. Раскрыть потенциал Душана Влаховича;

5. Вывести "Ювентус" в Лигу чемпионов.

Напомним, что 46-летний специалист подписал контракт с туринским клубом до конца текущего сезона, однако, как стало известно, именно он будет руководить "бьянконери" во время Клубного чемпионата мира, который состоится этим летом. Контракт с Игорем Тудором будет продлен на еще один сезон только в том случае, если "Ювентус" попадет в Лигу чемпионов.

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На данный момент "Ювентус" занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 52 очка после 29 туров.