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Названы 5 главных целей для Тудора в Ювентусе
У нового тренера "старой синьоры" много задач
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Игор Тудор недавно сменил на посту главного тренера "Ювентуса" Тьяго Мотту. Теперь у хорватского специалиста до конца сезона есть несколько важных задач, которые ему необходимо выполнить, чтобы остаться в команде.
Пять основных приоритетов для Тудора в "Ювентусе":
1. Восстановить гармонию в первой команде;
2. Определить роли игроков на поле и вне его;
3. Вернуть ключевых футболистов в основу;
4. Раскрыть потенциал Душана Влаховича;
5. Вывести "Ювентус" в Лигу чемпионов.
Напомним, что 46-летний специалист подписал контракт с туринским клубом до конца текущего сезона, однако, как стало известно, именно он будет руководить "бьянконери" во время Клубного чемпионата мира, который состоится этим летом. Контракт с Игорем Тудором будет продлен на еще один сезон только в том случае, если "Ювентус" попадет в Лигу чемпионов.
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На данный момент "Ювентус" занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 52 очка после 29 туров.
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