Италия
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Хакан Чалханоглу назвал цель, которую он хочет достичь в этом сезоне
Желает выиграть ушастый трофей
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Интера" Хакан Чалханоглу рассказал, какую цель он поставил на этот сезон.
"Я уже выиграл все в Италии, и моя цель – победа в Лиге чемпионов. Два года назад мы проиграли в финале, я мечтаю снова выйти в финал и уже выиграть его.
"Мы стараемся представлять "Интер" лучше, на нас лежит огромная ответственность", — сказал турок.
Напомним, что "Интер" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, он сыграет против мюнхенской "Баварии" 8 и 16 апреля.
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Источник:gianlucadimarzio
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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