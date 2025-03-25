Хакан Чалханоглу назвал цель, которую он хочет достичь в этом сезоне

Полузащитник "Интера" Хакан Чалханоглу рассказал, какую цель он поставил на этот сезон.

"Я уже выиграл все в Италии, и моя цель – победа в Лиге чемпионов. Два года назад мы проиграли в финале, я мечтаю снова выйти в финал и уже выиграть его.

"Мы стараемся представлять "Интер" лучше, на нас лежит огромная ответственность", — сказал турок.