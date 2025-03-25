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Хакан Чалханоглу назвал цель, которую он хочет достичь в этом сезоне

Италия

Желает выиграть ушастый трофей

Хакан Чалханоглу назвал цель, которую он хочет достичь в этом сезоне

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Интера" Хакан Чалханоглу рассказал, какую цель он поставил на этот сезон.

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"Я уже выиграл все в Италии, и моя цель – победа в Лиге чемпионов. Два года назад мы проиграли в финале, я мечтаю снова выйти в финал и уже выиграть его.

"Мы стараемся представлять "Интер" лучше, на нас лежит огромная ответственность", — сказал турок.

Напомним, что "Интер" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, он сыграет против мюнхенской "Баварии" 8 и 16 апреля.

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Источник:
gianlucadimarzio
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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