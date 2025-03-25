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Лаутаро Мартинес и Дензел Дюмфрис пропустят три матча. Sky Sport назвал причину

Италия

Не помогут команде

Лаутаро Мартинес и Дензел Дюмфрис пропустят три матча. Sky Sport назвал причину

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес и защитник Дензел Дюмфрис не сыграют против "Пармы", "Удинезе" в чемпионате Италии и "Милана" в рамках Кубка Италии из-за травм.

У аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса повреждение задней поверхности бедра, а у нидерландского защитника - растяжение двуглавой мышцы на правом бедре.

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Издание предполагает, что игроки смогут восстановиться к первой игре в рамках Лиги чемпионов, а именно против "Баварии".

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Источник:
sport.sky.it
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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