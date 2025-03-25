Лаутаро Мартинес и Дензел Дюмфрис пропустят три матча. Sky Sport назвал причину

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес и защитник Дензел Дюмфрис не сыграют против "Пармы", "Удинезе" в чемпионате Италии и "Милана" в рамках Кубка Италии из-за травм.

У аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса повреждение задней поверхности бедра, а у нидерландского защитника - растяжение двуглавой мышцы на правом бедре.

Издание предполагает, что игроки смогут восстановиться к первой игре в рамках Лиги чемпионов, а именно против "Баварии".