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Основной полузащитник Милана может уйти из клуба
Странно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Основной полузащитник "Милана" может уйти из клуба.
Согласно информации от итальянского журналиста Николо Скиры, 22-летний Юнус Муса может покинуть "Милан" уже в летнее трансферное окно. Американец присоединился к "россонери" летом 2023 года из "Валенсии" за более чем 20 миллионов евро.
В этом сезоне американский полузащитник принял участие в 35 матчах за "Милан" во всех турнирах, отдав два ассиста.
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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 22 миллиона евро.
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