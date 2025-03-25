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Основной полузащитник Милана может уйти из клуба

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Основной полузащитник Милана может уйти из клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Основной полузащитник "Милана" может уйти из клуба.

Согласно информации от итальянского журналиста Николо Скиры, 22-летний Юнус Муса может покинуть "Милан" уже в летнее трансферное окно. Американец присоединился к "россонери" летом 2023 года из "Валенсии" за более чем 20 миллионов евро.

В этом сезоне американский полузащитник принял участие в 35 матчах за "Милан" во всех турнирах, отдав два ассиста.

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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 22 миллиона евро.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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