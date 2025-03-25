Основной полузащитник "Милана" может уйти из клуба.

Согласно информации от итальянского журналиста Николо Скиры, 22-летний Юнус Муса может покинуть "Милан" уже в летнее трансферное окно. Американец присоединился к "россонери" летом 2023 года из "Валенсии" за более чем 20 миллионов евро.

В этом сезоне американский полузащитник принял участие в 35 матчах за "Милан" во всех турнирах, отдав два ассиста.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 22 миллиона евро.