  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Хакан Чалханоглу рассказал, как болельщики Интера помогли ему добиться успеха
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хакан Чалханоглу рассказал, как болельщики Интера помогли ему добиться успеха

Италия

Отказался от Бундеслиги из-за фанатов?

Хакан Чалханоглу рассказал, как болельщики Интера помогли ему добиться успеха

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Опорный полузащитник "Интера" Хакан Чалханоглу рассказал, как болельщики помогли ему в карьере.

Читайте такжеЛаутаро Мартинес и Дензел Дюмфрис пропустят три матча. Sky Sport назвал причину

"Наши фанаты помогли мне стать лучше не только как игрок, но и как личность, я стал более зрелым. Я всегда буду благодарен им - то, что они делают для меня, но и для всех нас, невозможно описать. Это можно только прожить.

Наши болельщики придают нам огромную силу на "Сан-Сиро". Именно из-за них я не перешел в "Баварию" прошлым летом", — сказал Чалханоглу.

Напомним, что турок за этот сезон сыграл в 32 играх во всех официальных турнирах, в которых отметился 9 забитыми голами и 4 голевыми передачами.

По теме
yellow-arrow
Гасперини рассказал, к чему приводит критика. Привел пример бывшего тренера Ювентуса
yellow-arrow
Маурицио Сарри высказался о Клубном чемпионате мира
yellow-arrow
Основной полузащитник Милана может уйти из клуба
Хакан Чалханоглу Интер (Милан)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
gianlucadimarzio
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости