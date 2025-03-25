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Хакан Чалханоглу рассказал, как болельщики Интера помогли ему добиться успеха
Отказался от Бундеслиги из-за фанатов?
Getty Images / Global Images Ukraine
Опорный полузащитник "Интера" Хакан Чалханоглу рассказал, как болельщики помогли ему в карьере.
"Наши фанаты помогли мне стать лучше не только как игрок, но и как личность, я стал более зрелым. Я всегда буду благодарен им - то, что они делают для меня, но и для всех нас, невозможно описать. Это можно только прожить.
Наши болельщики придают нам огромную силу на "Сан-Сиро". Именно из-за них я не перешел в "Баварию" прошлым летом", — сказал Чалханоглу.
Напомним, что турок за этот сезон сыграл в 32 играх во всех официальных турнирах, в которых отметился 9 забитыми голами и 4 голевыми передачами.
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