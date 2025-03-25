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Гасперини рассказал, к чему приводит критика. Привел пример бывшего тренера Ювентуса
Вспомнил Тьяго Мотту
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Аталанты" поделился мыслями относительно критики тренеров со стороны СМИ и болельщиков.
"Я думаю о каждом тренере, особенно о тех, кто испытывает трудности. Часто СМИ критикуют нас за проблемы, я имею в виду конкретно Тьяго Мотту. Он профессионал, но сейчас испытывает трудности", — сказал 76-летний специалист.
Напомним, что 23 марта "Ювентус" объявил об увольнении Мотты. Новым главным тренером "старой сеньоры" стал Игор Тудор.
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Источник:tuttomercatoweb
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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