Гасперини рассказал, к чему приводит критика. Привел пример бывшего тренера Ювентуса

Главный тренер "Аталанты" поделился мыслями относительно критики тренеров со стороны СМИ и болельщиков.

"Я думаю о каждом тренере, особенно о тех, кто испытывает трудности. Часто СМИ критикуют нас за проблемы, я имею в виду конкретно Тьяго Мотту. Он профессионал, но сейчас испытывает трудности", — сказал 76-летний специалист.