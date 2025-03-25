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Спаллетти объявил кого уберет из состава сборной Италии

Италия

Итальянские перемены

Спаллетти объявил кого уберет из состава сборной Италии

Фото: twitter.com/sscnapoli

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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти стал рассматривать состав итальянцев на следующие отборочные матчи чемпионата мира.

По информации источника, 66-летний итальянец не вызовет защитника "Интера" Франческо Ачерби, также в черный список Спаллетти попали Алессандро Бастони ("Интер") и Риккардо Калафиори ("Арсенал"). За остальных игроков итальянской сборной пока неизвестно.

Добавим, что такое резкое изменение заявки на матчи национальной команды последовало после вылета из 1/4 финала Лиги наций.

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Италия Лучано Спаллетти
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Источник:
corrieredellosport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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