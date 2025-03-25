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Президент Интера высказался о будущем тренера команды
Маротта уверен в продлении контракта со специалистом
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент "Интера" Беппе Маротта высказался о будущем главного тренера команды Симоне Индзаги.
"Мы очень довольны Индзаги, его продление контракта - это формальность. Он действительно хорошо работал на протяжении этих лет, и он является образцом для подражания для всего клуба. Он один из лучших менеджеров в мире, и он также имеет преимущество в том, что когда-то был великим футболистом.
Мы очень рады, что он с нами, и я думаю, что, когда все будет сказано и сделано, мы соберемся и продлим его контракт", - сказал Маротта.
Добавим, что Индзаги возглавляет "Интер" с лета 2021 года. У специалиста контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года.
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