Президент Интера высказался о будущем тренера команды

Президент "Интера" Беппе Маротта высказался о будущем главного тренера команды Симоне Индзаги.

"Мы очень довольны Индзаги, его продление контракта - это формальность. Он действительно хорошо работал на протяжении этих лет, и он является образцом для подражания для всего клуба. Он один из лучших менеджеров в мире, и он также имеет преимущество в том, что когда-то был великим футболистом.

Мы очень рады, что он с нами, и я думаю, что, когда все будет сказано и сделано, мы соберемся и продлим его контракт", - сказал Маротта.