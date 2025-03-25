Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Италии рассказали, какие части Сан-Сиро сохранят при реконструкции
Исторический объект
В Италии рассказали, какие части "Сан-Сиро" сохранят при реконструкции.
"Милан" и "Интер" работают над проектом своего нового стадиона. Так для сохранения исторической значимости объекта оставят часть фасада и трибун второго яруса в юго-восточной части стадиона "Меацца".
Стадион вместит до 71 500 болельщиков и увеличится количество корпоративных мест. Новый стадион будет соответствовать требованиям для проведения финала Лиги Чемпионов.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Милан" и "Интер" предложили 197 млн евро за стадион. Если до 30 апреля не поступят другие предложения, ограниченные спортивной деятельностью, муниципалитет начнёт переговоры с клубами.
Соглашение между сторонами стремятся заключить к лету 2025 года.
Популярное сейчас
- Трубин: Я очень разочарован, потому что была возможность играть с топ-сборными через 2-3 дня каждый месяц
- Свитолина проиграла Свентек в Майами. Судьбу первого сета определял тай-брейк
- Кучер возглавил Черноморец, Ингулец сыграет в Кривом Роге. Главные новости за 24 марта
- Манчестер Сити заинтересован в трансфере лидера Милана
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
- Эменике сменил королеву: от Мисс Нигерия-2013 до Мисс Нигерия-2014