В Италии рассказали, какие части "Сан-Сиро" сохранят при реконструкции.

"Милан" и "Интер" работают над проектом своего нового стадиона. Так для сохранения исторической значимости объекта оставят часть фасада и трибун второго яруса в юго-восточной части стадиона "Меацца".

Стадион вместит до 71 500 болельщиков и увеличится количество корпоративных мест. Новый стадион будет соответствовать требованиям для проведения финала Лиги Чемпионов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Милан" и "Интер" предложили 197 млн евро за стадион. Если до 30 апреля не поступят другие предложения, ограниченные спортивной деятельностью, муниципалитет начнёт переговоры с клубами.

Соглашение между сторонами стремятся заключить к лету 2025 года.