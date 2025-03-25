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В Италии рассказали, какие части Сан-Сиро сохранят при реконструкции

Италия

Исторический объект

В Италии рассказали, какие части Сан-Сиро сохранят при реконструкции

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В Италии рассказали, какие части "Сан-Сиро" сохранят при реконструкции.

"Милан" и "Интер" работают над проектом своего нового стадиона. Так для сохранения исторической значимости объекта оставят часть фасада и трибун второго яруса в юго-восточной части стадиона "Меацца".

Стадион вместит до 71 500 болельщиков и увеличится количество корпоративных мест. Новый стадион будет соответствовать требованиям для проведения финала Лиги Чемпионов.

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"Милан" и "Интер" предложили 197 млн евро за стадион. Если до 30 апреля не поступят другие предложения, ограниченные спортивной деятельностью, муниципалитет начнёт переговоры с клубами.

Соглашение между сторонами стремятся заключить к лету 2025 года.

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Источник:
Football-Italia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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