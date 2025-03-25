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Болонья хочет продлить сотрудничество с защитником, арендованным у Милана
Калабрия может надолго остаться в Болонье
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Болонья" намерена продлить сотрудничество с правым защитником Давиде Калабрией, который присоединился к команде на правах аренды из "Милана" зимой этого года. Об этом сообщил Николо Скира.
Руководство "Болоньи" осталось довольным выступлениями 28-летнего итальянца и теперь планирует начать переговоры о продлении его пребывания в клубе.
Калабрия перешел в "Болонью" до конца текущего сезона, а его контракт с "Миланом" истекает в июне.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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