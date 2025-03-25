Болонья хочет продлить сотрудничество с защитником, арендованным у Милана

"Болонья" намерена продлить сотрудничество с правым защитником Давиде Калабрией, который присоединился к команде на правах аренды из "Милана" зимой этого года. Об этом сообщил Николо Скира.

Руководство "Болоньи" осталось довольным выступлениями 28-летнего итальянца и теперь планирует начать переговоры о продлении его пребывания в клубе.

Калабрия перешел в "Болонью" до конца текущего сезона, а его контракт с "Миланом" истекает в июне.