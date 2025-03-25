Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вслед за Англией. В Серии А и Кубке Италии появятся изменения в системе VAR
Посмотрим
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В Серии А и Кубке Италии появятся изменения в системе VAR.
Во время полуфинала и финала матчей Кубка Италии, арбитры объяснят принятые решения после просмотра VAR.
В Серии А болельщики на стадионах смогут видеть ту же телевизионную графику, которая демонстрируется во время проверок VAR, чтобы быть в курсе происходящего.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что в полуфинале Кубка Италии встречаются "Милан" с "Интером" и "Болонья" с "Эмполи". Первые матчи пройдут 1 и 2 апреля, ответные – 23 и 24 апреля. В Серии А осталось 9 туров до конца.
Популярное сейчас
- "Ко мне подошел Шовковский...". Экс-игрок Динамо рассказал о своем уходе из клуба
- Трубин: Я очень разочарован, потому что была возможность играть с топ-сборными через 2-3 дня каждый месяц
- Кучер возглавил Черноморец, Ингулец сыграет в Кривом Роге. Главные новости за 24 марта
- Ювентус официально представил нового тренера
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО