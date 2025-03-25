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Вслед за Англией. В Серии А и Кубке Италии появятся изменения в системе VAR

Италия

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Вслед за Англией. В Серии А и Кубке Италии появятся изменения в системе VAR

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Серии А и Кубке Италии появятся изменения в системе VAR.

Во время полуфинала и финала матчей Кубка Италии, арбитры объяснят принятые решения после просмотра VAR.

В Серии А болельщики на стадионах смогут видеть ту же телевизионную графику, которая демонстрируется во время проверок VAR, чтобы быть в курсе происходящего.

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Напомним, что в полуфинале Кубка Италии встречаются "Милан" с "Интером" и "Болонья" с "Эмполи". Первые матчи пройдут 1 и 2 апреля, ответные – 23 и 24 апреля. В Серии А осталось 9 туров до конца.

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Источник:
Football-Italia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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