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Аталанта нашла замену Лукману в Эредивизи
Бразилец вместо нигерийца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" может потерять этим летом Адемолу Лукмана, к которому в последнее время проявляет интерес "Барселона", поэтому руководство итальянского клуба уже нашло ему замену в Эредивизи.
Сообщается, что очень сильные выступления Игора Пайшао за "Фейеноорд" привлекли внимание сразу нескольких европейских клубов, среди которых есть и бергамаски. Представители "богини" уже сделали первый запрос по 24-летнему бразильцу. Они собираются информацию о перспективном нападающем, который способен играть на обоих флангах атаки.
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Известно, что нидерландский клуб установил цену в 30 миллионов евро за своего игрока, за которым также следит "Наполи" и несколько клубов из немецкой Бундеслиги.
В этом сезоне Игор Пайшао забил 11 голов и отдал 15 ассистов в 38 матчах за "Фейеноорд" во всех турнирах. На популярном сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 17 миллионов евро.
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