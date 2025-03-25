Аталанта нашла замену Лукману в Эредивизи

"Аталанта" может потерять этим летом Адемолу Лукмана, к которому в последнее время проявляет интерес "Барселона", поэтому руководство итальянского клуба уже нашло ему замену в Эредивизи.

Сообщается, что очень сильные выступления Игора Пайшао за "Фейеноорд" привлекли внимание сразу нескольких европейских клубов, среди которых есть и бергамаски. Представители "богини" уже сделали первый запрос по 24-летнему бразильцу. Они собираются информацию о перспективном нападающем, который способен играть на обоих флангах атаки.

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Известно, что нидерландский клуб установил цену в 30 миллионов евро за своего игрока, за которым также следит "Наполи" и несколько клубов из немецкой Бундеслиги.

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В этом сезоне Игор Пайшао забил 11 голов и отдал 15 ассистов в 38 матчах за "Фейеноорд" во всех турнирах. На популярном сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 17 миллионов евро.