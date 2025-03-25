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Нападающий сборной Украины вернулся к тренировкам с итальянским ТОП-клубом
Позитивные новости
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Украины вернулся к тренировкам с итальянским ТОП-клубом.
Сегодня Артём Довбик тренировался в основной группе «Ромы». После возвращения со сборной он был под вопросом.
Также в состав вернулся Эван Ндику.
Напомним, что первый матч сборной Украины против Бельгии Артём Довбик пропустил из-за простуды. На ответный матч нападающий уже был в заявке сборной и вышел на поле на 22 минуты.
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В Серии А Артём Довбик сыграл 25 матчей, в которых забил 10 голов и выполнил 3 голевые передачи.
«Рома» ближайший матч сыграет с «Лечче» в субботу в 21:45 по киевскому времени.
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