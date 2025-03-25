Нападающий сборной Украины вернулся к тренировкам с итальянским ТОП-клубом.

Сегодня Артём Довбик тренировался в основной группе «Ромы». После возвращения со сборной он был под вопросом.

Также в состав вернулся Эван Ндику.

Напомним, что первый матч сборной Украины против Бельгии Артём Довбик пропустил из-за простуды. На ответный матч нападающий уже был в заявке сборной и вышел на поле на 22 минуты.

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В Серии А Артём Довбик сыграл 25 матчей, в которых забил 10 голов и выполнил 3 голевые передачи.

«Рома» ближайший матч сыграет с «Лечче» в субботу в 21:45 по киевскому времени.