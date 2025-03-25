  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Хавбек Барселоны: Наша цель - выиграть все трофеи в сезоне
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Барселоны: Наша цель - выиграть все трофеи в сезоне

Италия
Обновлено

Ольмо настроен побеждать

Хавбек Барселоны: Наша цель - выиграть все трофеи в сезоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо поделился амбициями каталонского клуба на текущий сезон. Испанец заявил, что команда стремится выиграть все возможные трофеи.

"Я рад, что у людей есть воодушевление. Я приехал сюда, чтобы побеждать, и убежден, что у нашей команды есть все для этого. Мы продолжаем борьбу во всех турнирах. Цель команды - побеждать.

Наша цель - выиграть все трофеи в сезоне. Финал Лиги чемпионов против "Реал"? Это был бы отличный матч, не так ли?" - сказал Ольмо.

Напомним, что "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. Команда имеет 60 очков, по итогам 27 матчей.

Читайте такжеБарселона хочет продлить контракт со своим главным тренером
По теме
yellow-arrow
Форвард Ромы успешно перенес операцию
yellow-arrow
Аталанта нашла замену Лукману в Эредивизи
yellow-arrow
Нападающий сборной Украины вернулся к тренировкам с итальянским ТОП-клубом
Барселона Дани Ольмо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости