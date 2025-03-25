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Хавбек Барселоны: Наша цель - выиграть все трофеи в сезоне
Ольмо настроен побеждать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо поделился амбициями каталонского клуба на текущий сезон. Испанец заявил, что команда стремится выиграть все возможные трофеи.
"Я рад, что у людей есть воодушевление. Я приехал сюда, чтобы побеждать, и убежден, что у нашей команды есть все для этого. Мы продолжаем борьбу во всех турнирах. Цель команды - побеждать.
Наша цель - выиграть все трофеи в сезоне. Финал Лиги чемпионов против "Реал"? Это был бы отличный матч, не так ли?" - сказал Ольмо.
Напомним, что "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. Команда имеет 60 очков, по итогам 27 матчей.
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