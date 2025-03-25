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Форвард Ромы успешно перенес операцию

Италия

Дибала выбыл до конца сезона

Форвард Ромы успешно перенес операцию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Рома" подтвердила, что форвард Пауло Дибала успешно перенес операцию в Лондоне и начнет процесс реабилитации на тренировочной базе команды.

Напомним, что футболист получил травму левого бедра в матче против "Кальяри".

За этот сезон Дибала сыграл в 36 матчах, в которых отметился 8 голами и 4 результативными передачами.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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