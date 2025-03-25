Форвард Ромы успешно перенес операцию

"Рома" подтвердила, что форвард Пауло Дибала успешно перенес операцию в Лондоне и начнет процесс реабилитации на тренировочной базе команды.

Напомним, что футболист получил травму левого бедра в матче против "Кальяри".

За этот сезон Дибала сыграл в 36 матчах, в которых отметился 8 голами и 4 результативными передачами.