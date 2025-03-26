Известный журналист раскрыл список кандидатов на роль нового тренера Ромы

Известно, кто может стать новым главным тренером итальянской "Ромы", где играет Артем Довбик.

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, в шортлист "джалоросси" на должность менеджера команды попали сразу четверо специалистов. Среди этих имен есть двое бывших наставников туринского "Ювентуса": Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри. Также в этот список попал Винченцо Монтелла, который сейчас работает с национальной сборной Турции, и Джан Пьеро Гасперини из "Аталанты".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что на данный момент "Рома", которую до конца сезона возглавляет Клаудио Раньери, занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 49 очков после 29-ти сыгранных туров в чемпионате Италии.