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Известный журналист раскрыл список кандидатов на роль нового тренера Ромы

Италия

Со следующего сезона Довбик будет работать под руководством уже другого наставника

Известный журналист раскрыл список кандидатов на роль нового тренера Ромы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известно, кто может стать новым главным тренером итальянской "Ромы", где играет Артем Довбик.

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, в шортлист "джалоросси" на должность менеджера команды попали сразу четверо специалистов. Среди этих имен есть двое бывших наставников туринского "Ювентуса": Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри. Также в этот список попал Винченцо Монтелла, который сейчас работает с национальной сборной Турции, и Джан Пьеро Гасперини из "Аталанты".

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Напомним, что на данный момент "Рома", которую до конца сезона возглавляет Клаудио Раньери, занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 49 очков после 29-ти сыгранных туров в чемпионате Италии.

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Массимилиано Аллегри Джан Пьеро Гасперини Винченцо Монтелла Маурицио Сарри Рома (Италия)
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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