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Известный журналист раскрыл список кандидатов на роль нового тренера Ромы
Со следующего сезона Довбик будет работать под руководством уже другого наставника
Getty Images/Global Images Ukraine
Известно, кто может стать новым главным тренером итальянской "Ромы", где играет Артем Довбик.
Согласно информации от журналиста Николо Скиры, в шортлист "джалоросси" на должность менеджера команды попали сразу четверо специалистов. Среди этих имен есть двое бывших наставников туринского "Ювентуса": Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри. Также в этот список попал Винченцо Монтелла, который сейчас работает с национальной сборной Турции, и Джан Пьеро Гасперини из "Аталанты".
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Напомним, что на данный момент "Рома", которую до конца сезона возглавляет Клаудио Раньери, занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 49 очков после 29-ти сыгранных туров в чемпионате Италии.
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