Спортдир Ювентуса находится под давлением после увольнения Мотты

Спортивный директор туринского "Ювентуса" Кристиано Джунтоли находится под давлением после увольнения Тьяго Мотты с поста главного тренера команды.

Сообщается, что будущее 53-летнего итальянского менеджера в структуре клуба остается под вопросом ввиду провальной трансферной кампании, во время которой было потрачено около 200 миллионов евро, а также неутешительных результатов команды. Если "старая синьора" не сможет попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, Джунтоли будет уволен.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Среди возможных кандидатов на замену рассматривают бывшего спортивного директора мюнхенской "Баварии" Хасана Салихамиджича и Мехди Бенатия, который сейчас работает на аналогичной должности в "Марселе".

Читайте также Названы 5 главных целей для Тудора в Ювентусе

Напомним, что сейчас "Ювентус" идет пятым в турнирной таблице Серии А с 52 очками после 29-ти сыгранных туров.