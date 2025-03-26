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Спортдир Ювентуса находится под давлением после увольнения Мотты

Италия

Руководство клуба ищет виновных в провале

Спортдир Ювентуса находится под давлением после увольнения Мотты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор туринского "Ювентуса" Кристиано Джунтоли находится под давлением после увольнения Тьяго Мотты с поста главного тренера команды.

Сообщается, что будущее 53-летнего итальянского менеджера в структуре клуба остается под вопросом ввиду провальной трансферной кампании, во время которой было потрачено около 200 миллионов евро, а также неутешительных результатов команды. Если "старая синьора" не сможет попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, Джунтоли будет уволен.

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Среди возможных кандидатов на замену рассматривают бывшего спортивного директора мюнхенской "Баварии" Хасана Салихамиджича и Мехди Бенатия, который сейчас работает на аналогичной должности в "Марселе".

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Напомним, что сейчас "Ювентус" идет пятым в турнирной таблице Серии А с 52 очками после 29-ти сыгранных туров.

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Ювентус (Турин) Кристиано Джунтоли
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Андрей Журба
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