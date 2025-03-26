Миланский "Интер" заинтересован в подписании звездного нападающего "Лилля".

Согласно информации от итальянского журналиста Николо Скиры, 25-летний Джонатан Дэвид готов покинуть Францию уже этим летом на правах свободного агента. "Интер" является одним из многих европейских топ-клубов, проявивших интерес к форварду, который в этом сезоне забил 23 гола и отдал 10 ассистов в 41 матче на клубном уровне во всех турнирах.

Руководство "нерадзури" продолжает работать над его бесплатным подписанием по завершении текущего сезона.

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Напомним, что Джонатан Дэвид перешел в "Лилль" из бельгийского "Генка" летом 2020 года за 27 миллионов евро. За этот период нападающий забил 107 голов и отметился 27 ассистами в 224 поединках.

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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.