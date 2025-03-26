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Мхитарян рассказал, собирается ли он покидать Интер в конце этого сезона
Армянин размышляет над возможным завершением карьеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник миланского "Интера" Генрих Мхитарян рассказал, собирается ли он покидать команду этим летом, а также поделился собственными мыслями относительно главных целей клуба в текущем сезоне.
"Я хотел бы завершить свою карьеру на самом высоком уровне здесь, в "Интере". Давайте подождем до конца сезона, а затем увидим, покину ли я команду. Сможем ли мы прийти к согласию по продлению контракта до 2027 года? Почему бы и нет. Тем не менее, это будет зависеть от моего физического состояния, если я смогу продолжать играть на таком уровне.
Я верю в то, что мы способны выиграть все возможные турниры в этом сезоне. Мы мечтаем о трофеях, поэтому движемся вперед и надеемся, что нам удастся это сделать", — добавил Мхитарян.
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Напомним, что 36-летний Генрих Мхитарян присоединился к "Интеру" летом 2022 года. Его действующий контракт с клубом действует до конца июня следующего года. На его счету 132 матча в составе "нерадзури", в которых он забил 8 голов и отдал 17 ассистов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
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