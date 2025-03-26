Мхитарян рассказал, собирается ли он покидать Интер в конце этого сезона

Полузащитник миланского "Интера" Генрих Мхитарян рассказал, собирается ли он покидать команду этим летом, а также поделился собственными мыслями относительно главных целей клуба в текущем сезоне.

"Я хотел бы завершить свою карьеру на самом высоком уровне здесь, в "Интере". Давайте подождем до конца сезона, а затем увидим, покину ли я команду. Сможем ли мы прийти к согласию по продлению контракта до 2027 года? Почему бы и нет. Тем не менее, это будет зависеть от моего физического состояния, если я смогу продолжать играть на таком уровне.

Я верю в то, что мы способны выиграть все возможные турниры в этом сезоне. Мы мечтаем о трофеях, поэтому движемся вперед и надеемся, что нам удастся это сделать", — добавил Мхитарян.