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Рома предложила тренеру Аталанты подписать контракт - СМИ

Италия

Клуб Довбика в поисках нового наставника

Рома предложила тренеру Аталанты подписать контракт - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Рома" рассматривает возможность приглашения Джан Пьеро Гасперини, наставника "Аталанты", на должность главного тренера.

По информации Corriere dello Sport, руководство "Ромы" видит 67-летнего итальянца идеальной заменой Клаудио Раньери, который покинет клуб по окончании сезона.

Руководство "Ромы" уже встретилось с Гасперини и предложило ему подписать трехлетний контракт.

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Рома (Италия)
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Источник:
Corriere dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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