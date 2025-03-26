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Рома предложила тренеру Аталанты подписать контракт - СМИ
Клуб Довбика в поисках нового наставника
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" рассматривает возможность приглашения Джан Пьеро Гасперини, наставника "Аталанты", на должность главного тренера.
По информации Corriere dello Sport, руководство "Ромы" видит 67-летнего итальянца идеальной заменой Клаудио Раньери, который покинет клуб по окончании сезона.
Руководство "Ромы" уже встретилось с Гасперини и предложило ему подписать трехлетний контракт.
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