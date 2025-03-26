Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дань традициям аргентинского гранда. Клуб Малиновского представил четвёртую форму. Фото
В неё заложена история
Фото - Genoa FC
Клуб украинца Руслана Малиновского представил четвёртую форму.
26 марта в музее итальянской эмиграции представили четвёртую форму "Дженоа". Дизайн отмечает эмоциональную связь с аргентинской "Бока Хуниорс".
"Форма темно-синего оттенка с центральной полосой и желтыми деталями, как дань уважения культовым цветам аргентинского клуба. Грифон, символ Генуи и гордости красно-синих, на груди. Еще одна отсылка предполагается на спине, под воротником: надпись "ZENEIXI", генуэзский вариант "Xeneizes"", - написал клуб.
Форма приурочена к истории эмиграции, принадлежности и идентичности, которая объединяет Геную и Буэнос-Айрес, "Дженоа" и "Бока Хуниорс". 120 лет назад аргентинский клуб основали генуэзские эмигранты.
Также 100 лет назад была выпущена песня "Ma se ghe penso", пронзительной оде эмиграции и стремлению вернуться на родину.
HISTÓRICO HOMENAJE DEL GENOA A BOCA ????????— Diario Olé (@DiarioOle) March 26, 2025
Con motivo de su 120° aniversario, @GenoaCFC presentó una cuarta equipación especial en homenaje a Boca Juniors.
???????? Esta camiseta única destaca el lazo histórico que une a ambos clubes, ya que Boca fue fundado en 1905 por inmigrantes… pic.twitter.com/PtyGl0t1us
"Дженоа" сыграет в этом комплекте в матче против "Ювентуса" 29 марта в 19:00 по киевскому времени.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Сейчас "Дженоа" занимает 12-е место в турнирной таблице.
Популярное сейчас
- "Реакция будет сокрушительной", - генсек НАТО предупредил Путина
- Кучер прокомментировал слухи о переходе Ракицкого в Черноморец
- В эти выходные возобновляется чемпионат в Первой лиге. Что нужно знать о весенней части сезона
- Камбэк УПЛ, Забарный vs Холанд, Аргентина – Бразилия и Барса – Жирона. Расписание футбола на 24 – 30 марта
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом