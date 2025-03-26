Дань традициям аргентинского гранда. Клуб Малиновского представил четвёртую форму. Фото

Клуб украинца Руслана Малиновского представил четвёртую форму.

26 марта в музее итальянской эмиграции представили четвёртую форму "Дженоа". Дизайн отмечает эмоциональную связь с аргентинской "Бока Хуниорс".

"Форма темно-синего оттенка с центральной полосой и желтыми деталями, как дань уважения культовым цветам аргентинского клуба. Грифон, символ Генуи и гордости красно-синих, на груди. Еще одна отсылка предполагается на спине, под воротником: надпись "ZENEIXI", генуэзский вариант "Xeneizes"", - написал клуб.

Форма приурочена к истории эмиграции, принадлежности и идентичности, которая объединяет Геную и Буэнос-Айрес, "Дженоа" и "Бока Хуниорс". 120 лет назад аргентинский клуб основали генуэзские эмигранты.

Также 100 лет назад была выпущена песня "Ma se ghe penso", пронзительной оде эмиграции и стремлению вернуться на родину.

HISTÓRICO HOMENAJE DEL GENOA A BOCA ????????



Con motivo de su 120° aniversario, @GenoaCFC presentó una cuarta equipación especial en homenaje a Boca Juniors.



???????? Esta camiseta única destaca el lazo histórico que une a ambos clubes, ya que Boca fue fundado en 1905 por inmigrantes… pic.twitter.com/PtyGl0t1us — Diario Olé (@DiarioOle) March 26, 2025

"Дженоа" сыграет в этом комплекте в матче против "Ювентуса" 29 марта в 19:00 по киевскому времени.

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Сейчас "Дженоа" занимает 12-е место в турнирной таблице.