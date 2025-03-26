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Милан заинтересовался защитником из Вероны

Италия

Диего Коппола может присоединиться к россонери

Милан заинтересовался защитником из Вероны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" рассматривает возможность усиления своей обороны молодым центральным защитником "Вероны" Диего Копполой. Об этом сообщил Николо Скира.

По информации источника, скауты "росонери" присутствовали на матче "Вероны" против "Удинезе" две недели назад, где они наблюдали за игрой 20-летнего итальянца.

Добавим, что Коппола в текущем сезоне сыграл 27 матчей, в которых забил 1 гол.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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