Милан заинтересовался защитником из Вероны

"Милан" рассматривает возможность усиления своей обороны молодым центральным защитником "Вероны" Диего Копполой. Об этом сообщил Николо Скира.

По информации источника, скауты "росонери" присутствовали на матче "Вероны" против "Удинезе" две недели назад, где они наблюдали за игрой 20-летнего итальянца.

Добавим, что Коппола в текущем сезоне сыграл 27 матчей, в которых забил 1 гол.