Тренер "Ромы" шутил над нападающим во время тренировки.

Клаудио Раньери нашёл временную замену травмированному Пауле Дибале. Им стал новичок клуба Матиас Суле.

Специалист сначала сделал замечание новичку. Тренеру не понравилось, что футболист много возился с мячом между ног, делал финты и контрфинты. Но в конце занятия Суле обыграл вратаря Свилара.

Раньери остался доволен и даже подшутил.

"Ага, вот ты и научился, молодец!", - сказал тренер.

Матиас Суле присоединился к "Роме" в июле 2024 года из "Ювентуса" за 25,6 млн евро.

Напомним, что Пауло Дибала выбыл до конца сезона из-за разрыва сухожилия.

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"Рома" ближайший матч сыграет с "Лечче" 29 марта. Поединок начнётся в 21:45 по киевскому времени.

Сейчас "Рома" занимает 7-е место в турнирной таблице с 49-ю баллами.