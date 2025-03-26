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Интер продлил контракт со своим молодым форвардом - Моретто
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Getty Images/Global Images Ukraine
Молодой нападающий "Интера" Франческо Пио Эспозито продлил контракт с клубом. Об этом сообщил журналист Маттео Моретто в своем твиттере.
Эспозито сегодня, 26 марта, подписал новый договор с "Интером" до 2030 года. Зарплата немного превысит миллион евро.
Форвард в текущем сезоне играет за "Специю" на правах аренды. Футболист провел 28 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 1 результативную передачу.
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