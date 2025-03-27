Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Ювентуса говорит, что ему жаль Тьяго Мотту
Также рассказал о разговоре с новым тренером
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Ювентуса" Глейсон Бремер, который в октябре вылетел до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена, посетил благотворительное мероприятие "Ювентуса" в Стреге и поделился своими мыслями в интервью Sky Sport об увольнении Тьяго Мотты и назначении Игоря Тудора.
"Сезон выдался непростым, много травм, не только у меня. Мне жаль Тьяго Мотту, считаю, что он хороший тренер. Начало сезона было многообещающим, но все сложилось иначе, и мне действительно жаль.
Сегодня я встретился с Тудором, мы немного пообщались. Он спросил, как у меня дела и когда смогу вернуться. Но пока рано... Тем не менее я здесь, чтобы поддерживать команду, и надеюсь, что нам удастся получить место в Лиге чемпионов", – сказал Бремер.
Добавим, что после 29-и сыгранных матчей "Ювентус" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 52 очками.\
Популярное сейчас
- Барселона – Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.03.2025
- На фоне обстрелов Украины. Чиновники УЕФА хотят вернуть Россию в футбол
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
- Ювентус официально представил нового тренера
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера