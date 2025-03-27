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Защитник Ювентуса говорит, что ему жаль Тьяго Мотту

Италия

Также рассказал о разговоре с новым тренером

Защитник Ювентуса говорит, что ему жаль Тьяго Мотту

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Ювентуса" Глейсон Бремер, который в октябре вылетел до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена, посетил благотворительное мероприятие "Ювентуса" в Стреге и поделился своими мыслями в интервью Sky Sport об увольнении Тьяго Мотты и назначении Игоря Тудора.

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"Сезон выдался непростым, много травм, не только у меня. Мне жаль Тьяго Мотту, считаю, что он хороший тренер. Начало сезона было многообещающим, но все сложилось иначе, и мне действительно жаль.

Сегодня я встретился с Тудором, мы немного пообщались. Он спросил, как у меня дела и когда смогу вернуться. Но пока рано... Тем не менее я здесь, чтобы поддерживать команду, и надеюсь, что нам удастся получить место в Лиге чемпионов", – сказал Бремер.

Добавим, что после 29-и сыгранных матчей "Ювентус" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 52 очками.\

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Ювентус (Турин) Тьяго Мотта Игор Тудор Глейсон Бремер
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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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