Защитник Ювентуса говорит, что ему жаль Тьяго Мотту

Защитник "Ювентуса" Глейсон Бремер, который в октябре вылетел до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена, посетил благотворительное мероприятие "Ювентуса" в Стреге и поделился своими мыслями в интервью Sky Sport об увольнении Тьяго Мотты и назначении Игоря Тудора.

"Сезон выдался непростым, много травм, не только у меня. Мне жаль Тьяго Мотту, считаю, что он хороший тренер. Начало сезона было многообещающим, но все сложилось иначе, и мне действительно жаль.

Сегодня я встретился с Тудором, мы немного пообщались. Он спросил, как у меня дела и когда смогу вернуться. Но пока рано... Тем не менее я здесь, чтобы поддерживать команду, и надеюсь, что нам удастся получить место в Лиге чемпионов", – сказал Бремер.