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Лацио заинтересован в трансфере нападающего Ливерпуля

Италия

Но есть одна проблема

Лацио заинтересован в трансфере нападающего Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Федерико Кьеза еще не провел в "Ливерпуле" полного сезона, но ожидается, что летом его выставят на трансфер. Итальянец провел лишь 25 минут в Премьер-лиге в этом сезоне, тогда как во всех турнирах он всего сыграл 11 матчей, проведя на поле 397 минут.

Сообщается, что "Ливерпуль" может согласиться на аренду с опцией или обязательством выкупа за сумму около 15 миллионов евро – именно столько английский клуб заплатил "Ювентусу" за игрока прошлым летом.

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"Лацио" готов обсудить возможную аренду Кьезы, однако его зарплата усложняет сделку. Согласно отчетам, Кьеза зарабатывает около 7 миллионов евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком "Лацио" с большим отрывом. Поэтому римский клуб потребует, чтобы "Ливерпуль" продолжал оплачивать часть зарплаты Кьезы, если он присоединится к ним на правах аренды летом.

Добавим, что в этом сезоне на счету вингера 2 гола и 2 ассиста за "Ливерпуль" во всех турнирах.

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Лацио (Рим) Ливерпуль Федерико Кьеза
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Источник:
La Lazio Siamo Noi
Опубликовал: Алексей Полищук
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