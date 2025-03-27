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Известный футбольный агент проинформировал Ювентус об интересе клубов АПЛ к их звезде
Но это будет дорогой трансфер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Юный турецкий талант Кенан Йылдыз может покинуть "Ювентус" этим летом. 19-летний нападающий, который бесплатно перешел в итальянский клуб из "Баварии" в 2022 году, за последние 12 месяцев стал одним из самых любимых игроков туринских фанатов.
Известный футбольный агент Жорже Мендеш уже уведомил руководство "Юве" об интересе "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" к их игроку, но туринцы не хотят продавать своего таланта. Однако предложение в примерно 80 миллионов евро может заставить их изменить позицию.
Также известно, что и сам Йилдиз хочет остаться в Турине по крайней мере до Клубного чемпионата мира, ведь в "Юве" он пользуется большой любовью болельщиков и вниманием спонсоров.
Добавим, что в этом сезоне на счету Йылдыза 6 голов и 4 ассиста в 41-м матче за "Ювентус" во всех турнирах.
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