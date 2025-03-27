Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер следит за ситуацией воспитанника Манчестер Юнайтед
Могут попытаться подписать игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как передает CalcioMercato, "Интер" стремится омолодить состав, а Oaktree, новый владелец клуба, поддерживает эту стратегию. Одной из главных задач для "Интера" является обновление полузащиты. Чалханоглу и Мхитарян стареют, а Фраттези и Аслани могут покинуть команду.
Поэтому "Интер" может попытаться подписать Кобби Мейну из "Манчестер Юнайтед". Действующий контракт игрока с "МЮ" рассчитан до июня 2027 года с возможностью продления еще на год. В то же время он не считается незаменимым игроком на будущее для "красных дьяволов".
19-летнего англичанина считают "новым Погба", и его технические качества не вызывают сомнений. Этот трансфер полностью соответствовал бы стратегии Oaktree по омоложению состава. Пока что это лишь идея, но если "Манчестер Юнайтед" действительно выставит Мейну на трансферный рынок, "Интер" может попытаться подписать его.
Добавим, что в этом сезоне на счету Мейну 1 гол и 1 ассист в 25 матчах за "МЮ" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Сборная Украины по футзалу забила 9 голов сопернику на старте отбора на Евро-2025
- Барселона – Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.03.2025
- На фоне обстрелов Украины. Чиновники УЕФА хотят вернуть Россию в футбол
- Клуб Серии А рассматривает Забарного, как игрока обновленной команды, – TransferFeed
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке