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Интер следит за ситуацией воспитанника Манчестер Юнайтед

Италия

Могут попытаться подписать игрока

Интер следит за ситуацией воспитанника Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как передает CalcioMercato, "Интер" стремится омолодить состав, а Oaktree, новый владелец клуба, поддерживает эту стратегию. Одной из главных задач для "Интера" является обновление полузащиты. Чалханоглу и Мхитарян стареют, а Фраттези и Аслани могут покинуть команду.

Поэтому "Интер" может попытаться подписать Кобби Мейну из "Манчестер Юнайтед". Действующий контракт игрока с "МЮ" рассчитан до июня 2027 года с возможностью продления еще на год. В то же время он не считается незаменимым игроком на будущее для "красных дьяволов".

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19-летнего англичанина считают "новым Погба", и его технические качества не вызывают сомнений. Этот трансфер полностью соответствовал бы стратегии Oaktree по омоложению состава. Пока что это лишь идея, но если "Манчестер Юнайтед" действительно выставит Мейну на трансферный рынок, "Интер" может попытаться подписать его.

Добавим, что в этом сезоне на счету Мейну 1 гол и 1 ассист в 25 матчах за "МЮ" во всех турнирах.

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Интер (Милан) Манчестер Юнайтед Кобби Майну
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Источник:
CalcioMercato
Опубликовал: Алексей Полищук
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