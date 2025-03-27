Ювентус до сих пор не договорился с Фейеноордом о трансфере защитника

Туринский "Ювентус" до сих пор не договорился с "Фейеноордом" о переходе их центрального защитника.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, 27-летний Давид Ганцко всегда был на первом месте в списке трансферных целей "бьянконери" на протяжении нескольких месяцев. Однако в январе "Фейеноорд" отклонил их предложение, поэтому на данный момент они далеки от сделки.

Отмечается, что вместе с "Ювентусом" за Ганцко наблюдают несколько других европейских топ-клубов накануне летнего трансферного окна.

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В этом сезоне Давид Ганцко провел 38 матчей за "Фейеноорд", отметившись 4 голами и 4 ассистами. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.