  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус до сих пор не договорился с Фейеноордом о трансфере защитника
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус до сих пор не договорился с Фейеноордом о трансфере защитника

Италия

Стороны не пришли к согласию

Ювентус до сих пор не договорился с Фейеноордом о трансфере защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Туринский "Ювентус" до сих пор не договорился с "Фейеноордом" о переходе их центрального защитника.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, 27-летний Давид Ганцко всегда был на первом месте в списке трансферных целей "бьянконери" на протяжении нескольких месяцев. Однако в январе "Фейеноорд" отклонил их предложение, поэтому на данный момент они далеки от сделки.

Отмечается, что вместе с "Ювентусом" за Ганцко наблюдают несколько других европейских топ-клубов накануне летнего трансферного окна.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Давид Ганцко провел 38 матчей за "Фейеноорд", отметившись 4 голами и 4 ассистами. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Читайте такжеПланы раскрыты: Названы пять защитников, за которыми следит Ювентус
По теме
yellow-arrow
Интер следит за ситуацией воспитанника Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Утверждены официальные даты летнего трансферного окна в Италии
yellow-arrow
Известный футбольный агент проинформировал Ювентус об интересе клубов АПЛ к их звезде
Ювентус (Турин) Фейеноорд (Роттердам) Давид Ганцко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Romano
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости