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Ювентус до сих пор не договорился с Фейеноордом о трансфере защитника
Стороны не пришли к согласию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Туринский "Ювентус" до сих пор не договорился с "Фейеноордом" о переходе их центрального защитника.
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, 27-летний Давид Ганцко всегда был на первом месте в списке трансферных целей "бьянконери" на протяжении нескольких месяцев. Однако в январе "Фейеноорд" отклонил их предложение, поэтому на данный момент они далеки от сделки.
Отмечается, что вместе с "Ювентусом" за Ганцко наблюдают несколько других европейских топ-клубов накануне летнего трансферного окна.
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В этом сезоне Давид Ганцко провел 38 матчей за "Фейеноорд", отметившись 4 голами и 4 ассистами. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
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