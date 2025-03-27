Что творится в Италии. У Довбика с Ромой появился шанс попасть в еврокубки в сезоне 2025/2026

Мечты "Ювентуса" в сезоне 2024/2025 потерпели крах. Провалили Кубок Италии, не закрепились в четверке Серии А и ничто не указывает пока на то, что клуб может получить путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. За два месяца до окончания сезона "старая синьора" решилась на резкие перемены, которые при хорошем стечении обстоятельств могут помочь "Роме" и Артему Довбику влететь в Лигу Европы.

"Ювентус" более крепкий орешек, чем "Болонья"

Летом 2024 года туринцы рассчитывали на красивый футбол с громкими победами, подписав на пост главного тренера Тиагу Мотту, который сверкнул в "Болонье". Итальяно-бразильский специалист действительно совершил чудо – серая "Болонья" под его руководством влетела в Лигу чемпионов. "Старая синьора" пригласила молодого перспективного тренера и замахнулась на чемпионство в Серии А. И, конечно, на более высокий результат в Лиге чемпионов. Однако, уже на старте сезона все пошло не так. Большинство матчей команда завершила ничейным результатом. Не смогла забить "Роме" (0:0), "Эмполи" (0:0), "Наполи" (0:0). А в матчах, когда "Ювентусу" удавалось забивать, победный счет так и не светился на табло.

В итоге, с Лигой чемпионов "Ювентус" попрощался, проиграв ПСВ (4:3). Команде, которую сегодня нельзя назвать сильной (в следующем матче (1/8 финала ЛЧ) нидерландский клуб разгромно проиграл "Арсеналу (7:1). После неудачи в Лиге чемпионов "Ювентус" потерпел поражение в Кубке Италии от команды, которая находится в зоне вылета Серии А – "Эмполи". 90 минут завершились ничейным результатом (1:1), как обычно для туринцев. Ну а в серии пенальти "Юве" проиграл со счетом 2:4.

Тиагу Мотта не нашел себя в "Ювентусе" и не смог из лучших игроков команды выжать максимум, который бы привел к успеху. Два ярких поражения перед международной паузой от "Аталанты" (0:4) и "Фиорентины" (3:0) стали последней каплей терпения не только болельщиков, а и руководства клуба. В этих играх туринцы выглядели совершенно безвольной командой, смирившейся с таким удручающим положением. "Ювентус" упал на пятое место в Серии А, пропустив вперед бывшую команду Тиагу Мотты – "Болонью" (четвертое место). На следующее утро после матча с "фиалками" Тиагу Мотта услышал о своей отставке по телефону.

Рискованный шаг за девять туров до окончания сезона

Руководство "Ювентуса" рассматривало несколько вариантов на пост главного тренера команды. Первым и основным кандидатом видели Роберто Манчини, который был уволен осенью 2024 года с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии. Однако, желание Манчини сразу подписать контракт на два с половиной года не устроило руководство туринского клуба. Второй кандидат-спасатель оказался более сговорчивым. И не просто сговорчивым. Для того, чтобы быстро подписать контракт с туринским клубом, Игор Тудор не теряя ни минуты (покупка билетов на самолет или поезд), помчался в Италию из родного Сплита (Хорватия) на своем автомобиле. Игор преодолел 1000 км за один день. Уже 24 марта Тудор провел первую тренировку с командой.

"Ювентус" повторяет ошибку "Ромы"

Игор Тудор пока может похвастаться большими успехами только как футболист. Выступая за "Ювентус" с 1998 года по 2007, экс-защитник провел 110 матчей. Самым знаменательным для хорвата сезоном можно назвать 2000/2001. Карло Анчелотти (главный тренер "Юве" на тот момент) использовал Тудора не только на позиции защитника, а и опорника. На доверие тренера хорват отвечал стабильной игрой в своей штрафной и умудрился еще забить шесть голов. В этом же сезоне Тудора признали лучшим футболистом сборной Хорватии. К сожалению, это был последний успешный сезон талантливого защитника. Частые травмы стали причиной ухода Тудора в тень. В 2005 году "Ювентус" отдал хорвата в аренду в "Сиену", а в 2007 году Тудор вернулся в родной "Хайдук", провел восемь матчей и через год повесил бутсы на гвоздь.

После завершения карьеры игрока Тудор не собирался прощаться с футболом. Через пять лет стартовала его тренерская карьера. До 2020 года хорват попробовал свои силы в восьми клубах ( Хорватия, Греция, Турция, Италия). Результаты тренерской работы Тудора нельзя было назвать стабильно успешными.

С хорватским специалистом скатился вниз по турнирной таблице греческий ПАОК. Турецкий "Карабюкспор" Тудор принял на грани вылета из турецкой Суперлиги. Тренеру удалось не только удержать команду в высшем дивизионе Турции, а и сделать ее вполне конкурентоспособной среди середняков чемпионата. После такого успешного результата Тудора подписал "Галатасарай", где хорват провалился. Тудор принял команду в феврале 2017 года на третьем месте в турнирной таблице. Надежда на чемпионство погасла быстро. К финальному свистку сезона "Галатасарай" уже занимал четвертое место. Руководство турецкого клуба не уволило тренера. Но в следующем сезоне Тудор не оправдал надежд. К зиме 2017 года "Галатасарай" успел попрощаться с лигой Европы и не смог подняться выше третьего места. Тудора уволили в декабре, а к маю 2018 "Галатасарай" все-таки стал чемпионом Турции, но уже с Фатихом Терима.

После путешествия по Турции на Тудора смотрели как на тренера-спасателя. Первый клуб, которому понадобилась помощь такого рода – "Удинезе". В апреле 2019 года Тудор приступил к работе в итальянском клубе. Смог благодаря своим жестким правилам дисциплины удержать команду в высшем дивизионе. После финального свистка сезона 2018/2019 попрощался с клубом. А через год "маленькие зебры" вновь позвали хорвата спасать команду от вылета из Серии А. Тудор спас. Но старт сезона 2019/2020 не вдохновил руководство клуба. Хорвата снова уволили. В декабре 2019 года Тудор вернулся в Хорватию и подписал контракт с "Хайдуком" (второе место в турнирной таблице чемпионата Хорватии). Завершил сезон "Хайдук" с Тудором на пятом месте и, соответственно, попрощался с тренером.

В 2020 году Тудор присоединился к тренерскому штабу Андреа Пирло в "Ювентусе". Нельзя сказать, что сезон был успешным как для Пирло, так и для Тудора. "Ювентус" не впечатлял – четвертое место в Серии А. Но оба специалиста и команда все-таки подняли над головой два трофея – Кубок и Суперкубок Италии.

После Турина хорват отправился набираться опыта в "Верону", "Марсель", "Лацио". Этот период показал, что Тудор боготворит дисциплину и не уделяет внимание тактике. Истощающие тренировки и постоянные конфликты с футболистами не приводили команды к желаемому результату. Однако уже в "Марселе" начал просматриваться стиль Тудора. Больше всего внимания тренер уделял защите. Во Франции Тудор наконец-то добился какого-то результата. "Марсель" завершил сезон на третьем месте в Лиге 1 и получил путевку в Лигу чемпионов. После финального свистка сезона Игор Тудор ушел из "Марселя" по собственному желанию. Возможно, не желал быть уволенным через несколько месяцев после старта следующего сезона, как во всех предыдущих клубах. А значит, был не уверен в своем дальнейшем успехе с этой командой.

В марте 2024 года Игор Тудор возглавил "Лацио". С первых дней хорват потребовал от футболистов четкого исполнения его требований. Схема 3 – 4 – 2 – 1 дала результат. "Лацио" получил путевку в Лигу Европы. Летом 2024 года Тудор попрощался с клубом из-за конфликта с руководством. Специалист предлагал большую перестройку команды, хотел продать ключевых игроков и взамен купить тех футболистов, которые больше подходят под его систему футбола. Президент "Лацио" Клаудио Лотито не готов был к таким кардинальным действиям.

С Тудором "Ювентус" ожидают непростые месяцы. Изнурительные тренировки, футбол от защиты, жесткая дисциплина и любимая схема хорвата 3 – 4 – 2 – 1. Конечно, Тудору может повезти и "Юве" влетит в топ-4 Серии А. Но Игор Тудо чем-то напоминает своего соотечественника Ивана Юрича, который пришел в итальянскую "Рому" с такими же требованиями и таким же видением футбола. Результат совместной работы хорвата и римлян оказался печальным. Возможно, "Ювентус" не переживет спокойно такие болезненные перемены. В таком случае "Рома" и Артем Довбик (седьмое место в Серии А после 29-ти туров), которые с помощью Раньери выплыли из катастрофического положения, могут воспользоваться трудностями "Ювентуса" и побороться за путевку в Лигу Европы, от которой команду отделяет всего одна строчка.

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