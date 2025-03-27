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"Мы нуждались в кардинальных изменениях". Спортдир Ювентуса прокомментировал увольнение Тьяго Мотты

Италия

Объяснил причины такого решения

"Мы нуждались в кардинальных изменениях". Спортдир Ювентуса прокомментировал увольнение Тьяго Мотты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор туринского "Ювентуса" Кристиано Джунтоли прокомментировал увольнение Тьяго Мотты с поста главного тренера команды.

"Я хотел бы поблагодарить Тьяго Мотту и его штаб за то, что они проявили преданность работе на протяжении этих девяти месяцев. Мы уважаем друг друга, поэтому наши отношения останутся основанными на большом уважении.

Во время паузы на матчи национальных сборных мы проанализировали результаты команды и решили сделать кардинальные изменения ради клуба. Мы выбрали Игоря Тудора не только из-за его связи с клубом, но и благодаря его профессиональным качествам. Он останется с нами до конца сезона, включая участие на клубном чемпионате мира, а затем мы сядем снова за стол переговоров, чтобы определиться с его будущим".

Напомним, что под руководством Тьяго Мотты "Ювентус" одержал 18 побед, 16 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений.

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Сейчас "старая синьора" занимает пятое место в турнирной таблице Серии А с 52 очками после 29-ти сыгранных туров.

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Ювентус (Турин) Тьяго Мотта Кристиано Джунтоли
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Источник:
Juventus FC
Опубликовал: Андрей Журба
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