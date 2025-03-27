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Экс-тренер Ювентуса рассказал, почему у Мотты не сложилась работа в клубе
Проходил, знает
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-тренер "Ювентуса" рассказал, почему у Мотты не сложилась работа в клубе.
По словам Джиджи Майфреди, Мотта рассчитывал, что работа в туринском клубе будет схожей с работой в "Болонье". Но в "Ювентусе" оказалось всё иначе.
"Как и я, Мотта приехал в Турин, веря, что он бог на земле, и ударился лицом о раздевалку. Его ошибкой было думать, что в "Ювентусе" он сможет тренировать так же, как в "Болонье". Технический директор Джунтоли не помог ему, как и не помог Аллегри", - заявил Майфреди.
Джиджи Майфреди тренировал "Ювентус" в сезоне 1990/91.
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Напомним, что туринский клуб уволил Тьяго Мотту 23 марта и назначил Игора Тудора.
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