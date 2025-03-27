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Матео Ретеги приближается к рекордному сезону в Аталанте

Италия

И это дебютный сезон за клуб

Матео Ретеги приближается к рекордному сезону в Аталанте

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Аталанты" Матео Ретеги возглавляет гонку бомбардиров Серии A и проводит выдающийся сезон. И хотя он выступает за сборную Италии, это лишь его второй сезон в чемпионате после переезда из Аргентины.

В прошлом году, играя за "Дженоа", Ретеги забил 7 голов в 29 матчах, но ему помешали травмы. Несмотря на это, он заинтересовал "Аталанту" и этот трансфер оправдал себя сполна.

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В этом сезоне Ретеги намного превзошел свой предыдущий результат, забив 22 гола в Серии A. Если он завершит сезон лучшим бомбардиром чемпионата, то станет лишь вторым игроком "Аталанты" в истории, получившим это звание после Филиппо Индзаги в сезоне 1996/97 (24 гола). А если он забьет еще 3 гола, то станет первым футболистом "Аталанты", который преодолеет отметку в 25 голов в рамках одного сезона Серии A.

Что интересно, Ретеги также единственный игрок в топ-5 европейских лиг, который забил 5+ голов каждой ногой (правой - 9, левой - 8) и головой (5) в этом сезоне.

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Аталанта (Бергамо) Матео Ретеги
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Источник:
Squawka
Опубликовал: Алексей Полищук
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