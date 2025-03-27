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Тудор - о назначении в Ювентус: Я сделаю все, чтобы никого не разочаровать

Италия

Хорватский специалист рассказал о том, как он будет работать с командой

Тудор - о назначении в Ювентус: Я сделаю все, чтобы никого не разочаровать

Фото - Juventus FC

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Новый главный тренер туринского "Ювентуса" Игор Тудор посетил свою первую персконференцию.

"Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие. Я горжусь тем, что нахожусь здесь, но прежде всего я имею желание работать. У нас мало времени, поэтому не будет никаких оправданий. Мы прекрасно знаем, какова наша цель, это серьезный вызов для команды. Я сделаю все, чтобы никого не разочаровать.

Когда ты работаешь в "Ювентусе", ты должен всегда побеждать. Я всегда говорил, что "Ювентус" — это клуб, который выбирает правильных людей. Футболисты должны брать на себя ответственность, только так мы будем двигаться вперед. Нам нужно построить командный менталитет. Я познакомился с культурой работы благодаря Алессандро Дель Пьеро и Зинедину Зидану. Я постараюсь передать это своей команде.

Я многое взял от тренеров, которые воспитывали меня в "Ювентусе": Марчелло Липпи, Фабио Капелло, а также Карло Анчелотти. Для меня это была школа жизни, еще до футбола. Они сделали меня тем, кем я являюсь сегодня".

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Напомним, что Игор Тудор подписал контракт с "Ювентусом" до конца этого сезона с возможностью его продления на один год. Также 46-летний хорватский специалист будет возглавлять команду во время клубного чемпионата мира 2025 года.

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Ювентус (Турин) Игор Тудор
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Источник:
Juventus FC
Опубликовал: Андрей Журба
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