Тудор - о назначении в Ювентус: Я сделаю все, чтобы никого не разочаровать

Новый главный тренер туринского "Ювентуса" Игор Тудор посетил свою первую персконференцию.

"Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие. Я горжусь тем, что нахожусь здесь, но прежде всего я имею желание работать. У нас мало времени, поэтому не будет никаких оправданий. Мы прекрасно знаем, какова наша цель, это серьезный вызов для команды. Я сделаю все, чтобы никого не разочаровать.

Когда ты работаешь в "Ювентусе", ты должен всегда побеждать. Я всегда говорил, что "Ювентус" — это клуб, который выбирает правильных людей. Футболисты должны брать на себя ответственность, только так мы будем двигаться вперед. Нам нужно построить командный менталитет. Я познакомился с культурой работы благодаря Алессандро Дель Пьеро и Зинедину Зидану. Я постараюсь передать это своей команде.

Я многое взял от тренеров, которые воспитывали меня в "Ювентусе": Марчелло Липпи, Фабио Капелло, а также Карло Анчелотти. Для меня это была школа жизни, еще до футбола. Они сделали меня тем, кем я являюсь сегодня".