Раньери: Гасперини не станет новым тренером Ромы

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал процесс отбора кандидатов на роль своего преемника.

"Спортивный директор клуба Флоран Гизольфи выберет нового тренера. Я тоже покажу список возможных кандидатов президенту, который сделает окончательный выбор. Я не останусь в клубе. Я не являюсь будущим "Ромы". Будет ли Джан Пьеро Гасперини новым тренером? Нет, вы можете забыть о том, что говорят в медиа".

Напомним, что ранее появлялись слухи в СМИ о том, что наставник "Аталанты" получил предложение от "Ромы".

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На данный момент "джалоросси" под руководством Клаудио Раньери занимают седьмое место в турнирной таблице Серии А с 49 очками после 29-ти сыгранных туров в чемпионате Италии.