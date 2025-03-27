Давид Де Хеа рассказал о своей жизни в Италии

Давид де Хеа перешел в "Фиорентину" прошлым летом. У испанца контракт до конца сезона, но "Фиорентина" имеет опцию продления до 2026 года. В интервью для La Repubblica он рассказал о своей жизни в Италии.

"Я подписал контракт на один год, и клуб имеет опцию продления. Мне нравится во Флоренции и в "Фиорентине", но сначала мы должны завершить сезон наилучшим образом.

Однако город замечательный, а люди - невероятные. Клуб имеет уникальную историю, а "Стадио Франки" меня поражает. Это красиво и страстно. Я сразу сказал "да" "Фиорентине", Серия А всегда меня привлекала.

Жизнь здесь замечательная. Я люблю оставаться дома, отдыхать, читать и смотреть аниме, что является одной из моих больших страстей. Также играю в Rainbow Six на PlayStation и исследую город. Я люблю Италию – образ жизни, язык, погоду и еду. Серия А, вероятно, медленнее, но здесь больше тактики и стратегии по сравнению с Премьер-лигой, где интенсивность выше", – сказал Де Хеа.