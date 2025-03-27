Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Давид Де Хеа рассказал о своей жизни в Италии
Смотрит аниме, исследует город
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Давид де Хеа перешел в "Фиорентину" прошлым летом. У испанца контракт до конца сезона, но "Фиорентина" имеет опцию продления до 2026 года. В интервью для La Repubblica он рассказал о своей жизни в Италии.
"Я подписал контракт на один год, и клуб имеет опцию продления. Мне нравится во Флоренции и в "Фиорентине", но сначала мы должны завершить сезон наилучшим образом.
Однако город замечательный, а люди - невероятные. Клуб имеет уникальную историю, а "Стадио Франки" меня поражает. Это красиво и страстно. Я сразу сказал "да" "Фиорентине", Серия А всегда меня привлекала.
Жизнь здесь замечательная. Я люблю оставаться дома, отдыхать, читать и смотреть аниме, что является одной из моих больших страстей. Также играю в Rainbow Six на PlayStation и исследую город. Я люблю Италию – образ жизни, язык, погоду и еду. Серия А, вероятно, медленнее, но здесь больше тактики и стратегии по сравнению с Премьер-лигой, где интенсивность выше", – сказал Де Хеа.
Добавим, что в этом сезоне испанец провел 29 матчей за "Фиорентину" во всех турнирах, пропустив 32 гола и 9 раз сохранив свои ворота "сухими".
Популярное сейчас
- Россия готовит весеннее наступление на две области - Зеленский
- Впечатляюще. Генштаб опубликовал результаты удара по аэродрому Энгельс
- "Яремчук, вероятно, будет предметом обсуждения": греческое СМИ сомневается, что украинец задержится в Пирее надолго
- Ювентус официально представил нового тренера
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке