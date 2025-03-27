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Давид Де Хеа рассказал о своей жизни в Италии

Италия

Смотрит аниме, исследует город

Давид Де Хеа рассказал о своей жизни в Италии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Давид де Хеа перешел в "Фиорентину" прошлым летом. У испанца контракт до конца сезона, но "Фиорентина" имеет опцию продления до 2026 года. В интервью для La Repubblica он рассказал о своей жизни в Италии.

"Я подписал контракт на один год, и клуб имеет опцию продления. Мне нравится во Флоренции и в "Фиорентине", но сначала мы должны завершить сезон наилучшим образом.

Однако город замечательный, а люди - невероятные. Клуб имеет уникальную историю, а "Стадио Франки" меня поражает. Это красиво и страстно. Я сразу сказал "да" "Фиорентине", Серия А всегда меня привлекала.

Жизнь здесь замечательная. Я люблю оставаться дома, отдыхать, читать и смотреть аниме, что является одной из моих больших страстей. Также играю в Rainbow Six на PlayStation и исследую город. Я люблю Италию – образ жизни, язык, погоду и еду. Серия А, вероятно, медленнее, но здесь больше тактики и стратегии по сравнению с Премьер-лигой, где интенсивность выше", – сказал Де Хеа.

Добавим, что в этом сезоне испанец провел 29 матчей за "Фиорентину" во всех турнирах, пропустив 32 гола и 9 раз сохранив свои ворота "сухими".

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Италия Давид де Хеа Фиорентина (Флоренция)
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Источник:
La Repubblica
Опубликовал: Алексей Полищук
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