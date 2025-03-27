Полузащитник Наполи: Я думаю, что Конте изменил мой менталитет

Полузащитник "Наполи" Станислав Лоботка признался, что еще до прихода Конте слышал о его требовательном стиле работы от своего соотечественника Милана Шкриньяра, который работал под его руководством в "Интере". Его ожидания быстро подтвердились уже на первой тренировке с Конте.

"Я думаю, что он изменил мой менталитет, а также игру в обороне. Раньше я тоже работал в защите, но теперь он лучше объясняет, как это делать, как менять направление игры, мне нужно играть выше на поле. Даже когда принимаю мяч, я уже знаю, что нужно делать.

Еще до его прихода я знал, что он великий тренер. Я слышал это от Шкриньяра, когда тот играл в "Интере" — его тренировки очень изнурительные. С первого же дня я понял, что он не такой, как другие тренеры. Его личность сразу чувствуется. После первой же тренировки я подумал: "Да, это лучший тренер, которого мы могли выбрать". Я сразу понял: "Вау, этот сезон будет тяжелым". Но куда бы он ни приходил, он выигрывал чемпионат или другие трофеи.

Я знаю, что это нелегко, но он может вывести меня на другой уровень — как на поле, так и за его пределами", — сказал Лоботка.