Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Наполи: Я думаю, что Конте изменил мой менталитет
Может вывести на новый уровень
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Наполи" Станислав Лоботка признался, что еще до прихода Конте слышал о его требовательном стиле работы от своего соотечественника Милана Шкриньяра, который работал под его руководством в "Интере". Его ожидания быстро подтвердились уже на первой тренировке с Конте.
"Я думаю, что он изменил мой менталитет, а также игру в обороне. Раньше я тоже работал в защите, но теперь он лучше объясняет, как это делать, как менять направление игры, мне нужно играть выше на поле. Даже когда принимаю мяч, я уже знаю, что нужно делать.
Еще до его прихода я знал, что он великий тренер. Я слышал это от Шкриньяра, когда тот играл в "Интере" — его тренировки очень изнурительные. С первого же дня я понял, что он не такой, как другие тренеры. Его личность сразу чувствуется. После первой же тренировки я подумал: "Да, это лучший тренер, которого мы могли выбрать". Я сразу понял: "Вау, этот сезон будет тяжелым". Но куда бы он ни приходил, он выигрывал чемпионат или другие трофеи.
Я знаю, что это нелегко, но он может вывести меня на другой уровень — как на поле, так и за его пределами", — сказал Лоботка.
Добавим, что сейчас "Наполи" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии с 61-м зачетным баллом, отставая от первого "Интера" на три очка.
Популярное сейчас
- Россия готовит весеннее наступление на две области - Зеленский
- Впечатляюще. Генштаб опубликовал результаты удара по аэродрому Энгельс
- Кресты Дэвиса, разгром Бразилии и трагичный финал Феликса. Главные новости за 26 марта
- Известно, что сказал легендарный француз Виейра украинскому полузащитнику
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО