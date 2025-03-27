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Игор Тудор поделился своими представлениями об игре Ювентуса в атаке

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Новый коуч "бьянконери" рассказал, на кого он рассчитывает

Игор Тудор поделился своими представлениями об игре Ювентуса в атаке

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер туринского "Ювентуса" Игор Тудор поделился мыслями о том, как его команда будет играть в атаке.

"Я считаю, что Душан Влахович является очень сильным игроком. Он обладает всеми необходимыми навыками, которые должны быть у нападающего такого уровня. Он работает с огромным желанием помочь команде. Он может играть вместе с Рандалем Коло Муани на поле и делать большие вещи.

Тен Копмейнерс и Кенан Йилдиз также являются теми футболистами, которые должны забивать голы. Я рассчитываю на них и буду искать им удобные позиции на поле, где они будут играть лучше всего", — добавил Тудор.

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Добавим, что в этом сезоне Душан Влахович отметился 14 голами и 2 ассистами в 34 матчах во всех турнирах. А Рандаль Коло Муани, с момента своего присоединения к команде в январе этого года, забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 11 матчах.

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Ювентус (Турин) Игор Тудор Душан Влахович Рандаль Коло Муани
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Источник:
Juventus FC
Опубликовал: Андрей Журба
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