Немецкий защитник рассказал, почему перешёл в Рому и игру в клубе: Случилось именно то, чего я хотел

Немецкий защитник рассказал, почему перешёл в "Рому" и игру в клубе.

Матс Хуммельс перешёл в команду при Де Росси, который был в нём заинтересован.

"Я действительно хотел испытать приключение, что-то, чего у меня раньше не было. Приехав сюда и обсудил с Даниэле де Росси стиль игры и мою роль. После моего приезда его не было две недели", — сказал Хуммельс.

Но при Юриче Хуммельс стал игроком запаса и это было тяжело для футболиста. После пришёл Раньери. Футболист рассказал о работе с тренером.

"Он привносит естественный авторитет. Он расслаблен, приятен, но принимает меры, когда это необходимо. Сочетание тренера и команды работает очень хорошо", — говорит Хуммельс.

Экс-защитник "Боруссии Д" рассказал об отличиях Бундеслиги от Серии А.

"Футбол отличается от Бундеслиги. Здесь много личной защиты по всему полю, к чему я раньше не привык. Единственной большой проблемой для меня поначалу было движение. Это было безумие, но я привык и к этому. Я чувствую себя здесь очень, очень комфортно". Случилось именно то, чего я хотел. Были трудные времена, были очень хорошие времена. Даже в трудные времена нужно просто оставаться верным себе", - заявил Хуммельс.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Матс Хуммельс сыграл 17 матчей в серии А, в которых забил гол.